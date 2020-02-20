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Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ettiği iddiası
7 saat önce
Yabancı haber ajanslarının Ankara'da üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Türkiye ABD'den 2 adet Patriot hava savunma sistemi talep etti.
Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de çatışmalar şiddetlenirken Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 adet Patriot hava savunma sistemi istediği iddia edildi.
Suriye'de muhaliflerin başlattığı saldırının ardından 2 Türk askerinin öldüğü ve 5'nin de yaralandığı duyuruldu. Türkiye saldırının Suriye tarafından düzenlendiğini açıkladı. Ancak Rusya, hava saldırısının Suriye'nin talebi üzerine hava kuvvetlerine bağlı Su-24 savaş uçakları tarafından yapıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:22
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