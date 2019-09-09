Türkiye'nin ABD ihracatında 192 kritik ürün
1 saat önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi, ABD'ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, ABD'ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15
AB Türkiye Delegasyonu'nun Arapça eğitim-öğretim yılı mesajına tepki George Soros: Milyarder spekülator nasıl sağcı hükümetlerin hedefi oldu? Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu