Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ABD ihracatında 192 kritik ürün
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Türkiye'nin ABD ihracatında 192 kritik ürün

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ABD'ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladı.

Türkiye'nin ABD ihracatında 192 kritik ürün, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ABD'ye yapılan ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için bir rapor hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15 
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