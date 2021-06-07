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Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı

07.06.2021 09:12
Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı, System.String[]

Pandemi döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) artan sosyal ve ekonomik problemler ile Biden yönetiminin silahlanmaya kısıtlama getirme beklentisi, sivillerin silah ve mühimmat talebini artırdı.

Pandemi döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) artan sosyal ve ekonomik problemler ile Biden yönetiminin silahlanmaya kısıtlama getirme beklentisi, sivillerin silah ve mühimmat talebini artırdı. Bu durum, Türk savunma ve havacılık sanayinin ABD'ye yönelik ihracatının, 2021 yılının Ocak-Nisan aylarında yüzde 56 artmasına neden oldu.

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, " Türkiye'nin son 13 ayda, yarı otomatik tabanca, yarı otomatik tüfek ve av tüfeği gibi ürünler ihracatının arttığını biliyoruz. Sivil silahlanma konusunda ABD'de önemli bir hareketlenme var. Bizim de ABD'ye satışlarımız 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı" dedi.

Pandemi dünyada birçok dengeleri değiştirdi. Covid-19 salgınıyla insanlar öncelikle sağlığının derdine düşse de, artan işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunlar, dünyada 'güvenlik' kaygılarını artırdı. Buna bağlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde sivillerin silah ve mühimmat talebi arttı. Bu durum, Türk savunma sanayinin ABD'ye yaptığı ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı.

Türkiye İhracat Meclisi verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 47,7 artarak 949 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-Nisan döneminde bu alanda ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı.

SYS'NİN AMERİKA İHRACATI 2 KAT ARTTI

Canik markasıyla Türkiye'nin tabanca ihracatının yüzde 75'ini tek başına yapan Samsun Yurt Savunma (SYS), dünya genelinden ABD'ye en çok tabanca ihraç eden 4'üncü marka olarak biliniyor. Amerikan pazarındaki hareketlilik, SYS'nin ihracat rakamlarına da yansıdı. SYS'nin 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ABD'ye ihracatı 2 kat arttı.

Amerikan pazarındaki hareketliliğin pandeminin ilk döneminden itibaren başladığını söyleyen Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, dünyanın 68 ülkesine 120 milyon dolar yıllık ihracatı olan SYS'nin en büyük ihracat pazarının ABD olduğunun altını çiziyor. Pandemide yalnız devlet kontratlarında değil sivil satışlarda da dengelerin değiştiğini belirten Aral, "Son 13 ayda, yarı otomatik tabanca, yarı otomatik tüfek ve av tüfeği gibi ürünler pazarında Türkiye'nin ciddi bir satış artışı yaşadığını biliyoruz. Sivil silahlanma konusunda ABD'de önemli bir hareketlenme var. ABD'ye satışlarımız 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı" diye konuştu.

BİDEN YÖNETİMİNDEN KISITLAMA BEKLENTİSİ

Pandeminin getirdiği ekonomik-sosyal problemlerinin ve Amerika'daki seçimlerin sivillerin silah sahibi olma isteğini artırdığını söyleyen Aral, şu değerlendirmeyi yaptı: "Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlanma hakkı, anayasal bir hak. Pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar, işsizlik, artan suç oranları ve diğer sosyal problemler halkın silahlanmasına sebep oldu. Silah ve mühimmat satışlarına talep arttı. Can güvenliklerinin, ailelerinin ve evlerinin güvenliğinin tehdit altında olduğunu hissettikleri anda, daha önce bizim müşterimiz olmayan bir kitle silah edinmeye başladı. Bu süreç 2020 yılının Şubat ayından beri devam ediyor. Ayrıca, Amerika'da devam eden seçim süreci sonunda demokratların Beyaz Saray ve Senato'da üstünlük sağlamış olmaları; halkta silahlanmaya bir kısıtlama gelecek kaygısını artırdı. Bu da insanların silaha olan ilgisini artırdı."

"SINIRLAR DAHA ÇOK KORUNACAK"

Pandeminin ülkelerin sınır güvenliği sorunlarını artırdığını söyleyen Aral, şu bilgileri verdi:

"Pandemi sürecinin uzaması, insanların güvenlikli ortamda yaşayabilecekleri ülkelere doğru göç etmelerine neden olacak. Bu da ülkelerin sınır güvenliğini artırmasını, daha mobil ve modüler sistemler geliştirmesini sağlayacak. Türkiye'nin insansız hava araçları, otomatik kuleler gibi alanlarındaki yatırımları, sınır güvenliği için doğru yatırımlar… İştiraklerimiz olan UNIDEF ve UNIROBOTICS ile kule, modüler yapılar üzerine çalışmalarımız mevcut. Önümüzdeki bir yıl içinde bu alanda çok önemli ürünlerle piyasaya gireceğiz."

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SYS), devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi'nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen 23 yılda SYS; Canik markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde 750 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Kayseri ve Elazığ'da birçok sanayi yatırımına imza atan Aral ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında Canik markasıyla adını dünyaya duyurdu. Yıllık 400 bin adet tabanca üreten SYS, 1 dakikada 1 tabanca üretiyor. Üretiminin yüzde 95'ini 68 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatı 120 milyon doları buluyor. 2010 yılından beri ABD'deki faaliyetlerini, Century Arms ile ortak olarak kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 yılında dünyadan Amerika'ya en çok tabanca ihraç eden dördüncü firma oldu. Özgün yerli tabancadan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

-İHA-

Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı
Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ABD'ye silah ihracatı yüzde 56 arttı - Son Dakika


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