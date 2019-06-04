Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma

1 saat önce

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma, System.String[]
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.
Büyükelçi Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı büyükelçilik mensupları ve vatandaşlarla kutlama fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Türk Hava Yollarının (THY) birkaç hafta sonra Lagos ve Abuja'dan sonra Nijerya'nın Port Harcourt liman kentine de yolcu taşıyacağı bilgisini veren Ulueren, "THY'nin Kano'ya da kargo uçuşları var. Bu da Nijerya'da dört noktaya uçuş demek. Milli havayolumuzun Afrika'daki başarıları göğsümüzü kabartıyor. Yeni İstanbul Havalimanı'mız ise Abuja'daki temaslarımızda büyük gurur kaynağımız. Ülkemizin Afrika'daki başarıları devam ediyor." şeklinde konuştu.
Büyükelçi Ulueren ayrıca, "Aramızda iş adamları da vardı. Nijerya'da üstlendikleri kamu işlerini anlattılar. Yakında açılacak, başarıyla gerçekleştirecekleri bir elektrik dağıtım merkezinin müjdesini verdiler, gurur duyduk." dedi.
Etkinlikte ikramın ardından konuklarla bayramlaşan Büyükelçi Ulueren, onlarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Nijerya, Türkiye, Abuja, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 00:59:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]