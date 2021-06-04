Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Pantami ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Bakan Pantami, başkent Abuja'daki İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, haberleşme alanındaki iş birliğinin geliştirmesi ve dijital ekonomi alanında Nijerya'daki Türk yatırımlarının artırılması konusu ele alındı.