Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Amao tarafından kabul edildi - Son Dakika

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsiaka Oladayo Amao tarafından kabul edildi.
Büyükelçi Bayraktar ile Korgeneral Amao, başkent Abuja'daki Hava Kuvvetleri Karargahı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.
Bayraktar görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelede Nijerya'nın yanında olduğunu belirterek, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.
Kaynak: AA
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