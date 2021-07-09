Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Temsilciler Meclis Başkanı Gbajabiamila ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Temsilciler Meclis Başkanı Femi Gbajabiamila tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Bayraktar ile Gbajabiamila, başkent Abuja'daki Temsilciler Meclisi binasında bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmede, parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve meclis başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Hidayet Bayraktar, Türkiye ve Nijerya arasındaki dostluk grubunun faal hale getirilmesi ve çalışmalarının desteklenmesini istedi.

Gbajabiamila ise Türkiye ile her alanda iş birliğine önem verdiklerini dile getirdi.

Parlamentolar arası dostluğun pekiştirilmesini istediğini belirten Gbajabiamila, parlamentolar arası diyaloğun güçlendirilmesine her türlü destek sağlayacaklarını kaydetti.