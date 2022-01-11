Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya Spor Bakanı Dare ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Gençlik ve Spor Geliştirme Bakanı Sunday Dare ile görüştü.
Büyükelçi Bayraktar ile Dare, başkent Abuja'da, Türkiye'nin büyükelçilik binasında bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2021'deki Nijerya'ya ziyareti sırasında imzalanan gençlik iş birliği anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette, iki ülke arasında yakın diyalog sürdürme isteği vurgulandı.
Kaynak: AA
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