TİKA, dost ülkelerden hakim ve savcılar için adalet yönetimi programı düzenledi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle, Sudan, Uganda, Somali, Filistin, Irak, Cezayir, Cibuti, Mozambik, Tunus ve Zambiya'dan hakim ve savcılara yönelik "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Çevrimiçi Kolokyum Programı" düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 ülkeden 26 hakim ve savcının katıldığı programda, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), Adli Tıp Kurumu ve ihtisas mahkemelerinden akademisyen, hakim, savcı ve uzmanlarca seminerler verildiği bildirildi.

Açıklamada, hakim ve savcılara yönelik çeşitli eğitim programlarının gelecek dönemde de devam ettirilmesinin planlandığı belirtildi.