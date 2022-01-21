Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi'nden Etiyopya Madenler ve Petrol Bakanı'na ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya Madenler ve Petrol Bakanı Takele Uma ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Büyükelçi Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Uma ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni alanlarda iş birliği imkanlarının konuşulduğunu belirtti.

Etiyopyalı Bakan ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Alp, "Türk firmaları, Etiyopya'da köklü bir geçmişe sahip ve Türkiye halen ülkedeki ikinci en büyük yatırımcı konumunda." dedi.

Alp, Etiyopya Madenler ve Petrol Bakanı Uma'nın Türk firmalarını güvenilir ve etkin bulduğunu aktararak bu firmaların ülkesinde doğal gaz, maden ve gübre sahalarında da çalışmaları için gerekli tüm maddi ve manevi desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladığını ifade etti.

Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinde istekli olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Alp, görüşülen konularda somut ilerleme sağlamak için derhal çalışmalara başlanacağını kaydetti.