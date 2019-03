Türkiye'nin Adım Atmamasını İsteyen Hangi Musibet Varsa Karşımıza Koydular"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin adım atmamasını isteyen hangi musibet varsa karşımıza koydular.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin adım atmamasını isteyen hangi musibet varsa karşımıza koydular. Şimdi bir Cumhur İttifakı ile beraber seti çektik ki Türkiye'ye saldıramasınlar, milletin iradesiyle beraber güçlü bir şekilde onların karşısında durabilme imkanı koyalım." dedi.



Bakan Soylu, Ardeşen ilçe merkezinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, geçmişte milletin hastane kuyruklarında bekletildiğini, kalp krizlerinden ölenlerin gazete manşetlerinde "Siz buna revasınız" diyerek haber yapıldığını söyledi.



O dönemlerde polis araçlarına benzin bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini ifade eden Bakan Soylu, "155'e telefon açılırdı, 'Kusura bakmayın, tahsilat yok, gelemeyiz' derlerdi. Neler yaptılar. Havalimanları lükstü, öyle kimsenin kolay kolay binebilmesi mümkün değildi. Günlerce yolculuklar sürerdi. Allah'ınızı severseniz bu ülkeye neler yaptılar. Başı açık örtülü diye bir annenin iki kızını birbirinden ayırdılar. 15 yaşından küçük çocuklara 'Kuran-ı Kerim'i öğretemezsiniz' dediler. 28 Şubat'ta neler yaptılar bu ülkeye. Şimdi başı açığı da Meclise giriyor, başı kapalısı da Meclise giriyor. Ne oldu? Memleket mi bölündü? Ne oldu? Türkiye mi zayıfladı?" diye konuştu.



"Aklı kesmeyenlere bu millet şunu söyledi, 'Bu toprakların şifresi tevhiddir, birliktir ve beraberliktir' dedi. Bugün Cumhuriyetimiz de güçlü, ülkemiz de güçlü, milletimiz de güçlü" değerlendirmesinde bulunan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ne oldu? Amerika Afrin'e giremezsin... Bize aba altından sopa gösteriyordu. Ardeşenliler, çatır çatır girdik mi? Oradan PKK'yı söktük ve attık mı? Akılları şuydu, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar, Afrin'de bir terör merkezi oluşturacaklar, oradan oraya koridor çekecekler. Türkiye'yi güneyinden ve Orta Doğu'dan tamamen ticari ve kültürel yollarından ayıracaklar. Türkiye'yi bir kumpasın içerisine alacaklar. Buna müsaade etmedi Türkiye. Hiç ama hiç Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Terörle ve anarşiyle de öyle. Türkiye'nin hiçbir zaman yakasını bırakmamak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar."



"Terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silah hediye ettiler"



Yıllardır PKK terör örgütünün Türkiye'ye musallat edildiğine işaret eden Soylu, "Destekleyeni kim, çok açık. Desinler ki hayır. Dün akşam televizyonda da söyledim. Amerikalı generaller getirdiler Kandil'deki terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silah hediye ettiler. 'Yok' desinler. Oraya teknolojik destekler veriyorlar. Drone ve helikopter eğitimi nasıl yapılır, her türlü moral, para ve silah desteğini veriyorlar. Biz ne ile mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu ülkenin lideri ne ile mücadele ettiğini biliyor." ifadesini kullandı.



Bakan Soylu, Cumhur İttifakı ile Türkiye'ye karşı olanlara önemli bir set çektiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bugün niye Cumhur İttifakı'nı kurduk? Sadece belediyeleri kazanabilmek için mi? Bilesiniz ki şimdi karşımızda 24 Haziran'dan itibaren öyle bir hat çektiler ki içerisinde FETÖ var, PKK var, DHKP-C var, Amerika var, Avrupa var. Türkiye'nin adım atmamasını isteyen hangi musibet varsa karşımıza koydular. Şimdi bir Cumhur İttifakı ile beraber seti çektik ki Türkiye'ye saldıramasınlar, milletin iradesiyle beraber güçlü bir şekilde onların karşısında durabilme imkanı koyalım. Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorum diye. Kadın çıkacak diyecek ki 'Ben arkamı PYD'ye, PKK'ya ve YPG'ye yasladım.' Biz ne yapacağız? Sırtınızı mı sıvazlayacağız? Güzel bir laf dedim ben de ona. Dedik ona ki sen sırtını PYD'ye, PKK'ya ve YPG'ye sırtını yasladın, şimdi sana dört tane duvar verdik, istediğin duvara yasla."



Ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan her şeyin karşısında olduklarını vurgulayan Soylu, "PKK'nın da PYD'nin de DEAŞ'ın da, FETÖ'nün de DHKP-C'nin de hepsinin hakkından gelebilmek için istim üzerindeyiz. Eskiden dağların hakimi onlardı. 15 bin terörist vardı, şimdi 700 kaldı. İnsansız hava aracının altına şimdi öyle bir yazılım yaptık ki mayıs ayında devreye girecek. Sen bırak o teröristlerin yürümesini, kafalarını bile çıkaramayacaklar." dedi.



Soylu, terörle mücadelede yaptıkları çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:



"Bir taraftan komandolarımız, bir taraftan JÖH ve PÖH'lerimiz, Kato'dan Gabar'a, Cudi'den Tendürek'e ve Ağrı'ya, Faraşin'e kadar bizim aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar. 3 bin 333 teröristi son 2 yılda etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Öyle şehirlerde gezecekler, millete baskı yapacaklar, tepelerine biniyoruz tepelerine. İçimiz kan ağlıyordu. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp dağa getirip anasının koynundan onun saçını okşamasına bırakmadan alıp Murat Karayılan hayvanıyla Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıyorlardı. Ardeşenliler size söylüyorum, eğer o çocukların hesabını sormaz, o hayvanların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz."



Çok sert konuştuğuna ilişkin eleştirilere değinen Soylu, şunları söyledi:



"Ne demişim adama? 'HDP'nin vekilleri. HDP PKK'nın partisidir. Biliyorsunuz? Onlara da milletvekili demediğimi biliyor musunuz? Onlar bu asil milletin vekili olabilecek karakterde, şahsiyette değillerdir de onun için. Onlar terörün vekilleridir. Onlar PKK'nın vekilidir ve ne olacak APO'nun İmralı'dan çıkabilmesi için yürüyüş yapacaklar. Nerede İstanbul'dan başlayacaklar 15 vilayet, sonra da Diyarbakır'a gidecekler. Ben de onlara dedim ki çok alınmışlar, 'Ulan sizi yürüten adam değildir.' dedim. Yürüyebildiler mi? Hayır. Taksim Meydanı'nda otellerinden çıktılar bir metre önünde şapa oturdular şapa. Diyarbakır'da evlerinden çıkartmadık evlerinden. Uçakla Diyarbakır'a gittiler vekiller, evlerinden çıkartmadık. Kimse Türkiye'yi eski Türkiye zannetmesin."



Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur olduğuna dikkati çekerek, "Tayyip Erdoğan bu ülkede bir devrim yaptı, kimse konuşmuyor. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Bugün Ardeşen'de ne varsa, şu an neyse bilesiniz ki Cizre de aynısıdır, belki daha da fazlasıdır. Bu büyük bir devrimdir. Allah'ımıza hamdolsun. Terörün istismarına alan bırakmadı, birilerinin laf söylemesine alan bırakmadı. 17 yılda herkesin 'Bu gerçekleşmez' dediği meseleyi Allah'a çok şükür halletti ve gerçekleştirdi. AK Parti hükümeti bunu gerçekleştirdi. Şimdi Cumhur İttifakı ile beraber Allah'ın izniyle daha güçlü adımlar atacağız, hep birlikte adımlar atacağız." dedi.



Bir oyunla, tezgahla karşı karşıya olduklarını kaydeden Soylu, şöyle devam etti:



"Biz Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri görevden aldık mı? 94 belediyeyi, teröre yardım yapan belediyeleri. Şimdi onlara inat bir şekilde aynen 24 Haziran'da olduğu gibi Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye taşıyıcı annelik yapıyor ve o ittifak yapıyor. İYİ Parti ittifakı yapıyor, Saadet Partisi ittifakı yapıyor. Kimse sağa sola kaçmasın. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. 299 liste, 299 kişiyi bir taraftan CHP'den, bir taraftan İYİ Parti'den, bir taraftan Saadet Partisinden sadece il genel meclisi, belediye meclisi üyesi adayı gösterdiler. Bazı illerde büyükşehirlerde belediye başkanı dahi koymadılar. Laf söylüyorlar. Adamın ne dediğini duydunuz, değil mi? Hani bir adam var, suratında meymenet yok meymenet. Diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz.' İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne ise bütün vilayetleri sayıyor, verdiğiniz oylar Cizre'ye, Eruh'a büyük bir güç verecek, kuvvet verecek. Aklımızla alay etmeye çalışıyorlar. Biz Doğu ve Güneydoğu'dan belediyelerden sildik süpürdük HDP'yi, PKK'yı. Şimdi onlar bütün Türkiye'ye Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet Partisi vasıtasıyla bunu yaymaya çalışıyorlar. Yarın gelecekler, diyecekler ki 'Şu Ardeşen caddesinin ismini değiştirin.' Ne olarak değiştirin, bir teröristin ismini koyun. Kıyamet kopar. Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi değil. Belediye meclislerine nifak tohumu ekmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz. Buna fırsat vermeyin."



" Bu önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmek istiyorlar"



Soylu, "Eğer öyle olacaksa biz ne söyleyeceğiz? Bugün Kato'da mücadele eden evlatlarımıza ne söyleyeceğiz?" ifadesini kullanarak, şöyle konuştu:



"Şehit cenazelerine gidiyoruz. Bir genç şehit ailesinin sesi çıkmıyor, vakarından, sorumluluğundan, benim ülkem büyük bir mücadele yürütüyor diye. 6 aylık kundaktaki bebeklerini bırakarak, onun kokusunu almadan bu ülkenin namusu için, ezanı için, bayrağı için, şu anda giden insanlara biz ne söyleyeceğiz, Allah'ınızı severseniz söyleyin. Büyükşehirlerdeki belediyelere sızacaklar, oradan dağa adam gönderecekler. Afralı tafralı gezecekler. 'Nasıl ele geçirdik' diyecekler. Önümüzde 4,5 yıl var. Bu önümüzdeki 4,5 yılı bize zehir etmek istiyorlar. Seçimsiz bir 4,5 yıl var. Tam seçimsiz. Nifak tohumu ekip, bir gün geldiği zaman düğmeye basacaklar, diyecekler ki 'Hadi bakalım şu dilekçelerinizi verin. Apo'nun heykeli şuraya dikilsin, şu teröristin ismi şuraya verilsin.' Milleti birbirine kırdıracaklar. Allah'ınızı severseniz. Bu Kılıçdaroğlu'nun bu memlekete bugüne kadar bir hayrı geldi mi? Hayır. Kılıçdaroğlu'na göre Murat Karayılan ona dost, Tayyip Erdoğan ona düşman. Cemil Bayık ona dost, Tayyip Erdoğan ona düşman. Yazıklar olsun. Böyle siyasete de yazıklar olsun. Nefretinden ve husumetinden her şeyi her tarafa gidip bir siyaset aklıyla değil, bunu net söylüyorum, birilerinin kendi kulaklarına höykürmesiyle beraber attığı bu adımlar Türkiye'nin önünü kapatmaya yönelik adımlardır."



Sadece terörle değil, uyuşturucuyla da mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, "Bana kızdılar, niçin kızdılar? Dediğim 'Eğer okulların etrafında uyuşturucu satıcısını polislerimiz görüyorsa ayağını kırsınlar' dedim. Yanlış mı dedim? Tam 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Yetmedi Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. Biz Müslümanız, bizim inancımıza, bizim birliğimize, aile yapımıza saldırıda bulunuyorlar. Tam bir terörist saldırısı. Bizim görevimiz bunu engellemektir. 2011 yılında 941 kişi ölmüştü uyuşturucudan. Şimdi 2018'de aralık ayı hariç bunu yarı yarıya düşürdük, 491'e. Bilesiniz daha fazla düşüreceğiz hem uyuşturucu satıcılarını hem de onların tacirlerini ne gerekiyorsa yapacağız. Namus sözümüzdür, şeref sözümüzdür. Bunların uyuşturucu satıcılarını da patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını sorsun bize." diye konuştu.



"Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na güç verme seçimidir"



Soylu, Türkiye'de evden hırsızlıkları 2018 yılında yüzde 35 düşürdüklerine işaret ederek, "2019'da inşallah yüzde 25-30 daha düşüreceğiz. Hırsızların da iflahını keseceğiz. Benim memleketim dünyanın en güvenli memleketi olacak. Şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacak. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bunun için adım adım gidiyoruz. İşte tam da istikrarımızı bozmayalım diyoruz, tam 4,5 yıl boyunca bu istikrarımızı ortadan kaldırmayalım. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye'ye güç verme seçimidir. Tayyip Erdoğan'a güç verme, Cumhur İttifakı'na güç verme seçimidir." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "SSK'yı batırmadı mı? Bakın geçen ne yaptı, biliyor musunuz? Bu adaylıkların verileceği gün sen koskoca partiyi kapat. Parti kapanır mı? Neden? Muhalifler dilekçe vereceklermiş. Adaylıklarına itiraz için partiyi kapattı. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin? Türkiye'yi nasıl idare edecek? Yalanla dolanla idare edecek." ifadesini kullandı.



Soylu, Türkiye'nin ilk kez bu kadar, 21. asrın başından itibaren tam 300 yıldır ilk kez yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Terörle ilk kez bu kadar güçlü mücadele ediyoruz, hadlerini bildiriyoruz. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde ne olursunuz eğik bırakmayın, bırakmazsınız değil mi? Şu bizi FETÖ şarlatanına güldürmeyin, güldürmezsiniz değil mi? Ellerimizi hainlerin karşısında bağlı bırakmazsınız değil mi?" diye konuştu.



Ardeşen Belediye Başkan Adayı Avni Kahya'ya destek isteyen Soylu, Kahya'nın projeleriyle Ardeşen'de destansı hizmetlere imza atacağını kaydetti.



Bakan Soylu, ilçede, özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinin de açılışını yaptı.

