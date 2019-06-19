Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz"
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"Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz"

1 saat önce

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Yüzde yüz yerli sermayemizden aldığımız güçle, teknoloji sektörüne kazandırdığımız en yeni ürünlerimizle ülkemizin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz.

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, "Yüzde yüz yerli sermayemizden aldığımız güçle, teknoloji sektörüne kazandırdığımız en yeni ürünlerimizle ülkemizin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Sunny markası ile adını dünyaya duyuran Atmaca Elektronik açıklamasına göre, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin 3'üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumuna yükselen Atmaca Elektronik'i ziyaret etti.

Yüzde yüz yerli üretim gücü ve sermayesiyle dünyanın önemli markalarına üretim gerçekleştiren Atmaca Elektronik'in imzasını taşıyan, en ileri teknolojiler kullanılarak üretilen TV ve diğer elektronik cihazları yerinde inceleyen Yıldırım, Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca tarafından tüm üretim süreçleri ve gelişim aşamasında olan en yeni ürünler hakkında bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adem Atmaca, Yıldırım'ın ziyareti sırasında Sunny Elektronik markasının en yenilikçi ürünlerini kendisine sunduklarını dile getirdi.

Atmaca, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım'ın ziyareti, şirketimiz ve şahsım adına bizleri onurlandırdı. Ziyaret sırasında yüzde yüz üretim gücümüz ve yerli sermayemizle, bugün tüm dünya ülkeleriyle buluşturduğumuz en yeni ürünlerimizi kendisine sunduk. Ürünlerimizin üretim aşamaları ile mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Teknoloji sektörüyle yakından ilgilenen Sayın Binali Yıldırım, geçmişten bu yana devlet yöneticiliğinden elde ettiği tecrübesiyle işimizin her alanına hakim. Sorduğu sorularla hakikaten bizleri şaşırttı. Teknoloji sektörünün dinamiklerini çok iyi bilen bir devlet yöneticisi olarak Binali Yıldırım'ın ziyareti, bugün dünyanın dev markalarına TV üretimi yapan bir marka olarak bizlerin geleceğe olan inancını kamçıladı. Yüzde yüz yerli sermayemizden aldığımız güçle, teknoloji sektörüne kazandırdığımız en yeni ürünlerimizle ülkemizin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz."
40 yıldır TV pazarında

Sunny markası altında, İstanbul Esenyurt'taki fabrikasında televizyon, ses sistemleri, uydu sistemleri, mini ve ev tipi elektrik süpürgesi gibi ürünlerin satış ve üretimini gerçekleştiren Atmaca Elektronik, 40 yıldır Türkiye'de televizyon pazarında faaliyet gösteriyor.
Şirketin TV markası Sunny Elektronik, ekran üretiminde uzun süredir ilk üçte yer alıyor. Türkiye'de TV üreten üç fabrikadan biri olan şirket, bugün teknolojinin dev markalarına üretim yapıyor. Dünyanın 80'e yakın ülkesine ihracat gerçekleştiren şirket, fabrikasında yer alan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği en yeni teknolojileri sektöre kazandırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:01 Kaynak: AA
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