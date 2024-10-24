Türkiye\'nin Afrika\'a Açılan Kapısı: AFEX 2024

İş Dünyası

Franchise, distribütörlük ve iş ortaklıklarına odaklanan AFEX 2024, yeni iş bağlantıları kurmak ve Afrika'daki büyüme potansiyelini değerlendirmek isteyenler için ideal bir platform. 15.000 metrekarelik bir alanda düzenlenecek olan fuarda, Afrika pazarına dair kapsamlı bir bakış açısı elde edebilir ve sektörün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelebilirsiniz.

Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA), 2010 yılından beri düzenlediği 200'den fazla etkinlikle, Afrika ile ticaret hacmini artırmaya önemli katkılar sağladı. TABA'nın desteğiyle düzenlenen AFEX, yılların kazandırdığı iş ağını ve Afrika'yla iş yapmanın püf noktalarını Türk iş adamlarına sağlamayı hedefliyor.

B2B görüşmeleri: Potansiyel iş ortaklarınızla birebir görüşmeler yaparak işbirliği fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Konferanslar ve paneller: Afrika pazarına dair güncel gelişmeler ve sektörel trendler konusunda uzmanlardan bilgi alabilirsiniz. Network etkinlikleri: Sektörün önde gelen isimleriyle tanışarak iş ağınızı genişletebilirsiniz.

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İstanbul gibi stratejik bir konumda düzenlenen AFEX 2024, Afrika'daki büyüme potansiyelini yakalamanızı sağlayacak. Yeni iş ortaklıkları kurun, pazarınızı genişletin ve geleceğe yatırım yapın.

Daha fazla bilgi için ve kayıt olmak için: afextr.com