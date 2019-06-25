Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (2)
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Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (2)

1 saat önce

Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin Tunus'la iş birliği halinde Afrika kıtası ile ticaret hacmini senelik 100 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını belirtti.

Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin Tunus'la iş birliği halinde Afrika kıtası ile ticaret hacmini senelik 100 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını belirtti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ana sponsorları arasında yer aldığı Afrika Yeni Girişim Zirvesi başkent Tunus'ta başladı.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin ekonomilerinin, teknoloji ve dijitalleşme kaynaklı büyüyen bir güç haline geldiğini söyledi.
Türkiye ile Afrika arasında 2000'lerin başında senelik 100 milyon dolar olan ticaret hacminin halihazırda 20 milyar dolara ulaştığını aktaran Doğan, "Türkiye, Tunus'la iş birliği halinde Afrika ülkeleriyle senelik ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor." dedi.
Doğan, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bir strateji uygulandığına ve 2003'ten bu yana Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf edildiğine işaret etti.
Afrika'nın özellikle modern teknolojide paha biçilemez bir pazar haline geldiğini vurgulayan Doğan, Afrika ekonomik geçişinin, bilime ve teknolojiye dayalı ekonomilere yönelmeye başladığını ifade etti.
"Tunus Afrika'ya açılan bir kapı"
Tunus'un Afrika'ya açılan bir kapı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Doğan, çalışmaların, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (2)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Türkiye, Tunus, Afrika, Güncel
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