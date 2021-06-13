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Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu - Son Dakika

Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu

13.06.2021 00:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle buluşacak. Gözlerin çevrildiği Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar, "Olumlu bir yaklaşımla gidiyoruz" yorumunu yaptı. Kaynaklar ayrıca, iki ülke arasında krize neden olan S-400 sistemi ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye yeni bir teklif yapacağı iddiaları için de "spekülasyon" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle bir araya gelecek.

TÜM GÖZLER ERDOĞAN-BİDEN ZİRVESİNDE

Bu temaslarda tüm gözlerse Erdoğan-Biden görüşmesinde olacak. S-400 ve F-35 konuları, ABD'nin terör örgütü PKK/ YPG'ye desteği başta olmak üzere pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN-BİDEN ÖNCESİ ÖNEMLİ TEMAS

Zirvedeki liderler buluşması öncesinde Washington- Ankara hattında önemli bir temas vardı. Milli Savunma Bakanı Akar ve Amerikan mevkidaşı Austin'in görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR: ZİRVEYE OLUMLU BİR YAKLAŞIMLA GİDİYORUZ

Biden-Erdoğan görüşmesine ilişkin CNN TÜRK'e konuşan diplomatik kaynaklar, "Olumlu bir yaklaşımla gidiyoruz. Ekonomiden Afganistan'a, Suriye ve Libya'ya dair geniş olumlu gündemimizde etkin işbirliği süreci başlatmak ajandamızın en üstünde yer alıyor" mesajını verdi.

AFGANİSTAN GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Görüşmede Afganistan, Ankara için özel bir önemde. NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun Afganistan'dan çıktıktan sonra da Afganistan'da kalma teklifine ilişkin Ankara, "ABD ve NATO'nun gerekli desteği vermesini bekliyor" ve "havalimanın açık kalması herkesin yararına" değerlendirmesi yapılıyor.

S-400 TUTUMUNDA KARARLILIK MESAJI VERİLECEK

Krize neden olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sistemi ile görüşmenin en kritik konusu. Türkiye ABD'ye yeni bir teklif yapacak iddiaları için "spekülasyon" diyen kaynaklar, "Yeni bir önerimiz yok. Tek önerimiz konuyu gerçekçi şekilde görüşüp geride bırakmak" mesajı verdi.

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.

Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin ajandasında ne var? Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar konuştu - Son Dakika


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