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Türkiye'nin Akademi Ödülleri, İlim Yayma Ödülleri Başvuru Süreci Başladı. - Son Dakika

Türkiye'nin Akademi Ödülleri, İlim Yayma Ödülleri Başvuru Süreci Başladı.

27.06.2021 23:07
Türkiye'nin Akademi Ödülleri, İlim Yayma Ödülleri Başvuru Süreci Başladı., System.String[]

Ülkemizin ve insanlığın hizmetindeki bilimsel çalışmaları ödüllendiren İlim Yayma Ödülleri'nin başvuruları başladı.

Ülkemizin ve insanlığın hizmetindeki bilimsel çalışmaları ödüllendiren İlim Yayma Ödülleri'nin başvuruları başladı. Türkiye'nin akademi alanındaki en kapsamlı ödülü olan İlim Yayma Ödülleri'nin son başvuru tarihi 31 Temmuz! #TürkiyeninAkademiÖdülleri

Ödül fikri ilk olarak 2 Mayıs 2017'de Vakıf mensubu 50 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Vakıf yönetiminin Türkiye'nin en sayın Akademik Ödülü'ne ilişkin çalışma yapılması talebiyle gündeme gelmiştir. İlk aşamada Vakıf mensubu 18 akademisyenin iştirakiyle oluşturulan İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu bünyesinde Türkiye'nin en sayın Akademik Ödülü için çalışmalara başlanmıştır.

10 Ekim 2018'de 14 akademisyen, iş insanı ve iletişim uzmanının katılımıyla oluşturulan İlim Yayma Ödülleri Komisyonu bünyesinde çalışmalar daha detaylıca yürütülerek sürdürülmüştür. Bu süreçte, diğer ülkelerdeki akademik ödül programlarının alanları, başvuru süreçleri, değerlendirme kriterleri ve takdim şekilleri gibi tüm ayrıntılar büyük bir titizlikle incelenmiştir.

Tüm bu çalışmalar sonucunda oluşturulan taslak çerçevenin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, rektör, akademisyen, iş insanı, bürokrat, STK temsilcileri ve iletişimcilerden müteşekkil 80 kişinin katılımıyla 9-10 Şubat 2019 tarihinde iki günlük "Ortak Akıl Konferansı" düzenlendi.

İki yıllık ve farklı alanlardan akademisyen, iş insanı, iletişim uzmanı 30 kişilik ekibin 2 yıllık çalışmalarından elde edilen sonuçların analiziyle, Türkiye'deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin Büyük Ödül, Sosyal Bilimler, ile Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler olmak üzere üç kategoride taltif edilmesi kararlaştırılmıştır.

İlki Aralık 2019'da gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri, alanında Türkiye'nin en saygın ve prestijli "Akademik Ödülü" hedefiyle 2 yılda bir düzenlenecektir. İlerleyen yıllarda Uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi, İlim Yayma Ödülleri'nin en önemli hedeflerindendir.

Video adresi için tıklayınız.

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Türkiye, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türkiye'nin Akademi Ödülleri, İlim Yayma Ödülleri Başvuru Süreci Başladı. - Son Dakika


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