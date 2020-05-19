Türkiye'nin akciğerlerinden biri 'Kunduz Ormanları': Hem istihdama hem de çevreye dev katkı sağlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin akciğerlerinden biri 'Kunduz Ormanları': Hem istihdama hem de çevreye dev katkı sağlıyor

Türkiye'nin akciğerlerinden biri 'Kunduz Ormanları': Hem istihdama hem de çevreye dev katkı sağlıyor Türkiye'nin en önemli akciğerlerinden biri olan "Kunduz Ormanları" binlerce kişiye istihdam kapısı olurken muhteşem doğası ve bol oksijeni ile insanları kendisine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin akciğerlerinden biri 'Kunduz Ormanları': Hem istihdama hem de çevreye dev katkı sağlıyor

SAMSUN - Türkiye'nin en önemli akciğerlerinden biri olan "Kunduz Ormanları" binlerce kişiye istihdam kapısı olurken muhteşem doğası ve bol oksijeni ile insanları kendisine hayran bırakıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki "Kunduz Ormanları" ekonomiye ve hayata büyük katkı sunuyor. Türkiye'nin ender ormanlarından biri olan Kunduz Ormanı tabii güzelliğiyle herkesi hayran bırakırken ayrıca korona virüs döneminde de işçi çıkarmadan istihdam sayısını arttırarak insanlara ekmek kapısı olmaya devam ediyor. Ormandaki ağaçların bakımından gençleştirilmesine, fidan yetiştiriciliğinden ağaçlandırma çalışmasına kadar geniş çaplı bir ekiple çalışan Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların yok olmaması için uğraş veriyor. Kunduz Ormanları içerisinde bulunun fidanlık şefliği ile yılda 2 milyon fidan üretilerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

2019 yılında yaptıkları orman bakımı, kültürel faaliyetler, üretim faaliyetleri ve ağaçlandırma faaliyetleri olmak üzere toplamda Vezirköprü'de 20 milyon 500 bin TL'lik bir istihdam sağladıklarını söyleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, ayrıca insanların burayı rekreasyon alanı olarak kullanarak şehrin stresinden uzak eşsiz manzarasıyla vakit geçirdiğini söyledi.

"Ormanı en kaliteli hale getirmek için çalışıyoruz"

Doğaya kurumsal olarak katkı sunduklarını belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Kunduz Ormanları Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğümüzün en yoğun ormanlarını teşkil etmektedir. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğümüzün ilçe yüz ölçümündeki toplam ormanlık alanı yüzde 55 seviyesindedir. Bunu Kunduz Ormanları ile süslemektedir. Kunduz Ormanları'nda, ormanların gençleştirilmesinden, bakım aşamasına, ağaçlandırmaya kadar her şeyi yapıyoruz. Biz de bu anlamda doğaya kurumsal olarak katkılar sunmaktayız. Biz ormanların hem gençleştirilmesinde hem de gençlik çağı dediğimiz bakımları ile beraber en kaliteli hale getirmekteyiz" diye konuştu.

"2020 yılında hedef 25 milyon TL"

Orman Bölge Müdürlüğü olarak istihdama dev katkı sağladıklarını vurgulayan Oflu, "Vezirköprü ormanlık bir yer olması nedeniyle 117 tane orman içi kırsal mahalle, 13 tane de orman dışı kırsal mahalle olmak üzere 130 kırsal mahallemiz var. Bu vatandaşların birçoğu ormandan istihdam yönüyle faydalanmaktadır. 2019 yılında yapmış olduğumuz orman bakımı, kültürel faaliyetler, üretim faaliyetleri ve ağaçlandırma faaliyetleri olmak üzere toplamda Vezirköprü'de 20,5 milyon TL'lik bir istihdam sağlamış bulunmaktayız. 2020 yılı ormancılık faaliyetlerinde Vezirköprü halkına ekonomik girinti olarak bu rakamı 25 milyon TL olarak ön görmekteyiz. Dolayısıyla buradaki istihdama da büyük katkılar sunmaktayız. Burada mevcut ormanlarımızın sağladığı sosyal faydalar, oksijen kaynağı olması, doğa ve çevreye kattığı güzellikler önemli faktörlerdir. Mevcut ormanların hem bakımlarını yaparken hem de bu ormanların devamlılığı sağlamak temel vazifelerimizden biridir. Biyolojik ömrünü tamamlamış yaşlanmış ormanlarımızın doğaya katkı sunmasını, gençleştirme yaparak ormanların bir nevi kendini yenilemesine katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Yıllık 2 milyon fidan"

Kunduz Ormanları içerisinde bulunan fidanlık şefliğinde birçok çeşitte fidan yetiştirdiklerine dikkat çeken Oflu, "Fidanları tohumdan yetiştirerek hem tüplü fidan, hem de çıplak köklü fidan yetiştiriyoruz. Karaçam ve sarıçam başta olmak üzere diğer türlerde dahil ortalama 2 milyon fidan yetiştiriyoruz. Bu fidanları diğer şehirlere de gönderiyoruz. İlk yetiştirme aşamasında tohumları elde ediyoruz. Tohumlardan tüplere belli adetlerde bırakarak bunları çoğaltıyoruz. Bunların bakımları yapılıyor. Daha sonra dikim sahalarına buradan sevk ediliyor" açıklamasında bulundu.

"2 bin kişi istihdam ediyoruz"

Kunduz Ormanları'nın iş açısından çok ciddi artısı olduğunun altını çizen Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, "Kunduz Ormanları burada bol oksijenle, doğal güzelliyle hem görsel açıdan hem de ekonomik açıdan Türkiye'nin en güzel ormanlarından birisidir. Kunduz başlı başına bir markadır. İlçede yaklaşık 2 bin kişi Orman İşletme Müdürlüğünce verilen işlerde istihdam ediliyor. Fidan işleri, sivri kültür ağaçlandırma işleri, gerek de yol işlerinde yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor. Bunların içinde 300 kişilik bir kadın grubu var. Yaklaşık 300 kadını Kunduz Ormanlarında istihdam ediyoruz. Çeşitli ormancılık kollarında çalışıyorlar. İş dışından ayrıca Vezirköprü'de bulunan köylerin yakacak odun ihtiyacını karşılıyorsunuz. Çünkü anayasal haklarıdır. Orman köylerinin kışlık odununu veriyoruz. Yılda yaklaşık 70 bin ster yakacak odun veriyoruz. Devletin bu vatandaşlara vermiş olduğu bir haktır. Bununla kalmıyoruz, açık alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Her geçen gün Vezirköprü ilçemizin ormanlık alanları artıyor. Yaşlanmış ormanlarda yaptığımız bakım çalışmalarıyla bunların devamlılığını sağlıyoruz. Onlar da bizim gibi canlıdır. Doğuyorlar, büyüyorlar, yaşlanıp ölüyorlar. Ölme aşamasına gelmeden biz bu döngüyü yeniden sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin akciğerlerinden biri 'Kunduz Ormanları': Hem istihdama hem de çevreye dev katkı sağlıyor

Vezirköprü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:32 Kaynak: İHA

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