Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Türkiye; Yunanistan, Güney Kıbrsı Rum Yönetimi'ne karşı Akdeniz'de elini güçlendirmek için arka kapı diplomasisine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ile Mısır'ın istihbarat servisleri Akdeniz'de deniz yetki alanı anlaşması için dirsek teması halinde. Anlaşma sağlanırsa Mısır Kıbrıs'ın 3 katı büyüklükte bir alanı denizde kazanacak.

Türkiye ile Mısır'ın arası darbeci Sisi nedeniyle gerilse dahi daha önceleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği gibi istihbarat servisleri aracılığıyla iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Bu görüşmelerdeki amaç Akdeniz'de Mısır'ı Türkiye'nin yanına çekmek ve Mavi Vatan doktrini için avantaj sağlamak. Anlaşma sağlanırsa Mısır'ın avantajı ise Kıbrıs'ın 3 katı büyüklüğünde bir alanı kendi deniz yetki alanına katması olacak.

"MISIR'LA LİBYA GİBİ BİR ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ"

Hürriyet'ten Hande Fırat konuyla ilgili ulaştığı detayları şu şekilde yazdı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yönettiği Tarafsız Bölge'de bu görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır'a 'Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz' dedik" açıklamasını yaptı. Ben de Mısır'a önerilen anlaşmanın peşine düştüm.

BAE MISIR'A TÜRKİYE KARŞITLIĞI İÇİN PARA AKTARIYOR

Önce Ankara, Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:

- Yunanistan, Mısır'ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır'ı yanına çekiyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır'dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.

-Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır'a teklif edilen anlaşma ne?

MISIR, TÜRKİYE İLE ANLAŞIRSA 3 KIBRIS KADAR ALANI EKONOMİSİNE KATACAK

Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:

"Teklif edilen anlaşma Mısır'a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. 'Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın' denildi. Açık şekilde Mısır'ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi."

Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.

Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı

Yunanistan, Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 07:47

Son Dakika Politika Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar
Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir Neftçi Bakü'ye 2 gol atan Diagne çok mutlu: Çalışınca karşılığı er ya da geç gelir         
08:32
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Dört bakanlıkta görev değişimleri olacak Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Dört bakanlıkta görev değişimleri olacak         
04:57
Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi         
23:54
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim         
21:57
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 08:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei