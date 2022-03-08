Türkiye'nin akıllı ulaşım vizyonu, 'SUMMITS 22'de belirlenecek - Son Dakika
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Türkiye'nin akıllı ulaşım vizyonu, 'SUMMITS 22'de belirlenecek

08.03.2022 11:07
Türkiye'nin akıllı ulaşım vizyonu, 'SUMMITS 22'de belirlenecek

TÜRKİYE'nin akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili vizyonun belirleneceği SUMMITS 3'üncü Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi, Türksat'ın desteğiyle 9-10 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'nin akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili vizyonun belirleneceği SUMMITS 3'üncü Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi, Türksat'ın desteğiyle 9-10 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek olan etkinlik, 9 Mart'ta başlayacak ve iki gün sürecek.

Etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek'ın yanı sıra kamudan ve özel sektörden birçok üst düzey yönetici yer alacak. Kamu, özel sektör, akademi ve STK'ların akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki uzman ve yetkililerin katılacağı etkinlikte Türkiye ve uluslararası arenada yürütülen çalışmaların paydaşlara ulaştırılmasına aracılık edecek. Zirvede akıllı ulaşım sistem ve uygulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri ve geliştirilmesi kapsamında akıllı ulaşım vizyonu masaya yatırılacak.


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Türksat, Türkiye, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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