Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri araştırıldı. Buna göre, Türkiye'de her 6 kişiden 1'i sevdikleri için hediye almaya 3 ay önceden başlıyor, 10 kişiden 4'ü ise alışverişi son ana bırakıyor.