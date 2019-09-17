Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı
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Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı

2 saat önce

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri araştırıldı.

Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı, System.String[]

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri araştırıldı. Buna göre, Türkiye'de her 6 kişiden 1'i sevdikleri için hediye almaya 3 ay önceden başlıyor, 10 kişiden 4'ü ise alışverişi son ana bırakıyor.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 
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