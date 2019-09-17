Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı
2 saat önce
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri araştırıldı.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede hediye alışverişi tercihleri araştırıldı. Buna göre, Türkiye'de her 6 kişiden 1'i sevdikleri için hediye almaya 3 ay önceden başlıyor, 10 kişiden 4'ü ise alışverişi son ana bırakıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50
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