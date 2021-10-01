Türkiye'nin Almanya'daki eğitim ataşeleri değerlendirme çalıştayında bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin Almanya'daki başkonsolosluklarında görev yapan eğitim ataşeleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) heyetiyle Karlsruhe kenti yakınlarındaki Bad Herrenalb beldesinde bir araya geldi.

Beş yıldır düzenlenen "Almanya Yıllık Eğitim Değerlendirme Çalıştayı"na; MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, daire başkanları Salim Donat ve Halit Doğanay, eğitim ataşeleri, koordinatör öğretmenler ve sözleşmeli personel olarak görev alanlar katıldı.

Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ve Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner'in açılışında selamlama konuşmaları yaptıkları çalıştayda, Almanya'da verilen Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin daha etkin işlenmesi ve daha çok öğrenciye ulaşması, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu, gelecekte yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Çalıştayda ayrıca, görev süresi sona eren Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan ve Mainz Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Turgut Göğebakan'a, hizmetleri nedeniyle eski Berlin Eğitim Müşaviri ve Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız'a, ev sahiplikleri için Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ile Eğitim Ataşesi Uğur Acar'a, geçen yılki çalıştaya ev sahipliği yaptığı için ise Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner'e hediye takdim edildi.