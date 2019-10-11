Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin alternatif finansmana daha fazla ihtiyacı var"
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin alternatif finansmana daha fazla ihtiyacı var'

"Türkiye'nin alternatif finansmana daha fazla ihtiyacı var"

1 saat önce

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye gibi stratejik bir ülkede piyasalardaki hareketliliğin negatif etkisinin azaltılması için alternatif finansman modellerinin artması gerektiğini bildirdi.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Türkiye gibi stratejik bir ülkede piyasalardaki hareketliliğin negatif etkisinin azaltılması için alternatif finansman modellerinin artması gerektiğini bildirdi.


Akbal, yazılı açıklamasında, son dönemde finansal piyasalardaki hareketliliğin daha da kırılganlaştığını ve piyasaların küresel düzeydeki gelişmelerden doğrudan etkilendiğini dile getirdi.


Türkiye gibi stratejik bir ülkede bu negatif etkilerin azaltılması için alternatif finansman modellerinin artması gerektiğini dile getiren Akbal, böylece söz konusu negatif etkilerin de minimize edileceğini kaydetti.

Kurdukları faizsiz model sayesinde Fuzulev'in kırılganlıklardan etkilenmediğini kaydeden Akbal, faizsiz finansman sistemiyle bugüne kadar on binlerce ailenin ev hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Türkiye'de 27 yılı aşan tecrübe, güven ve dayanışmayla yolumuza devam ediyoruz. Devletimizin alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atıp, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getirmesi için biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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