Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Altın Potansiyeli 100 Milyar Doların Üzerinde

Türkiye'nin Altın Potansiyeli 100 Milyar Doların Üzerinde

58 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin altın madeninde bin 200 ton kanıtlanmış rezervi bulunduğunu belirterek, "Potansiyeli ise 6 bin 500 ton. Bir tonu 45 milyon dolar üzerinden işlem görüyor.

Türkiye'nin Altın Potansiyeli 100 Milyar Doların Üzerinde, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin altın madeninde bin 200 ton kanıtlanmış rezervi bulunduğunu belirterek, "Potansiyeli ise 6 bin 500 ton. Bir tonu 45 milyon dolar üzerinden işlem görüyor. Potansiyelimizin yarısını bile kullansak, 100 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşabiliriz." dedi.

Cansız, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında madencilik sektöründe atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Madencilik sektöründe iş akışının hızlandırılması ve güvenli madencilik uygulamaları kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Cansız, madenlerde denetimleri de artırdıklarını söyledi.

Cansız, geçen yıl bin 248 maden sahası ihale edilerek 253 milyon lira gelir elde edildiğini ve 2019'da 2 bin sahanın ihale edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye'nin maden potansiyelinin de çok yüksek olduğunu ve bunu değerlendirerek sektördeki ithalatın önemli ölçüde önlenebileceğini aktaran Cansız, "Türkiye'nin altında kanıtlanmış rezervi bin 200 ton, potansiyeli ise 6 bin 500 ton. Bir tonu 45 milyon dolar üzerinden işlem görüyor. Potansiyelimizin yarısını bile kullansak 100 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşabiliriz." diye konuştu.

Cansız, ayrıca maden kanununda yapılan son düzenlemeleri de değinerek, metalik madenlerin yurt içinde ve entegre tesislerde kullanılıp metal üretilmesi durumunda, ödenen devlet hakkındaki indirim oranının yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarıldığını kaydetti.

Orman arazilerinde madencilikten alınan yüzde 30 fazla devlet hakkının da mevzuattan çıkarıldığını ifade eden Cansız, artık rezervli ruhsat sahalarının keyfi döküm alanı yapılamayacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Mithat Cansız, Türkiye, Ekonomi
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