Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti

1 saat önce

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, beraberindeki heyetle birlikte Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentine ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, beraberindeki heyetle birlikte Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentine ziyarette bulundu.

Karagöz İrbid ziyareti kapsamında ayrıca, bir ticaret merkezine ziyarette bulunarak burada İrbidlilerle Türk malı ürünlerin kalitesiyle ilgili bilgi aldı.

İrbid Belediye Başkanı Hüseyin Beni Hani ile de bir araya gelen Karagöz, Suriye krizi ve artan mülteci sayısı nedeniyle kentte yaşanan sıkıntıları ve kent projelerini görüştü.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti

Murat Karagöz, Türkiye, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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