Türkiye'nin Amman Büyükelçisi, Ürdün Çalışma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi, Ürdün Çalışma Bakanı ile görüştü

12.04.2022 18:45
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi, Ürdün Çalışma Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Ürdün Çalışma Bakanı Nayif İstitiye ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Ürdün Çalışma Bakanı Nayif İstitiye ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Büyükelçi Aramaz, Bakan İstitiye ile başkent Amman'daki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin çeşitli alanlarındaki iş birliğini güçlendirme olanakları ele alındı.

Her iki ülkenin yöneticilerinin hikmetleri sayesinde, Türkiye ile Ürdün'ün güçlü dostluk ilişkileriyle birbirleriyle olan bağının arttığını vurgulayan İstitiye, "Güçlü dostluk bağları, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya kapılar açıyor." dedi.

Ürdünlü Bakan İstitiye, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki deneyimlerinden yararlanabileceklerine de işaret etti.

Büyükelçi Aramaz da Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliğini güçlendiren güçlü dostluk bağlarının altını çizdi.

Aramaz, Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kral 2. Abdullah liderliğinde daha da güçlendiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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