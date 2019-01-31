Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldıran PKK'lıya Hapis İstemi

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldıran PKK'lıya Hapis İstemi

11 dakika önce

Hollanda Savcılığı, 11 Ağustos 2018'de Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluk binasına molotofkokteyli ile saldıran terör örgütü PKK sempatizanı hakkında 20 ay hapis cezası istedi.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldıran PKK'lıya Hapis İstemi, System.String[]
Hollanda Savcılığı, 11 Ağustos 2018'de Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluk binasına molotofkokteyli ile saldıran terör örgütü PKK sempatizanı hakkında 20 ay hapis cezası istedi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, zanlının bilinçli olarak Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu binasını seçerek 3 el yapımı patlayıcıyla saldırdığı belirtildi.

Saldırı sırasında konsolosluk binasında ve etrafında kimsenin olmamasının bir şans olduğu ifade edilen açıklamada, mahkemenin zanlı hakkında kararını 14 Şubat'ta açıklayacağı kaydedildi.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna geçen sene molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen PKK sempatizanı, Hollanda polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırıda, binada ufak çaplı hasar meydana gelmişti.

Saldırganın Adana'da kapatılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu belirlenmişti. Zanlının geçmişte Hollanda'ya iltica ettiği tespit edilmişti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Hollanda'da 2004'te gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ercan Polater, söz konusu ülkeye mülteci statüsünde iltica başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Polater, gittiği ülkelerde gözaltına alınsa da Hollanda'nın verdiği mülteci statüsü nedeniyle serbest bırakıldı.

Türkiye'nin talebi üzerine 16 Temmuz 2012'de Bulgaristan'da yakalanan Polater, Hollanda tarafından 2004'te verilen mültecilik statüsü nedeniyle iade edilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Hollanda, PKK, Amsterdam, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı

Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna Saldıran PKK'lıya Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]