Türkiye'nin animasyon sektöründeki kabiliyetleri artıyor (2) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rafadan Tayfa" çizgi dizisinin üretildiği stüdyoyu ziyaretinde, animasyon sektörünün önemine dikkati çekerek, "Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına ihraç edebiliyoruz, bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da son dönemde büyük başarılar yakaladık." dedi.

Bakan Varank, TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın üretiminin gerçekleştirildiği İSF Studios'u ziyaret etti. Çizgi dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki ziyarette Bakan Varank'a çocukları Elif Reyyan ve İlhan Yahya da eşlik etti.

Animasyon üretim süreçlerini yerinde inceleyen Varank, İSF Studios'un gelecek planlarına ilişkin bilgi aldı.

Varank, ziyaretine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, animasyon sektörünün önemine işaret ederek, "Türkiye'de bu manada kabiliyetler her geçen gün daha da artıyor, Rafadan Tayfa bir dünya markası haline geldi." diye konuştu.

İSF Studios'un Bakanlıkça tescilli bir tasarım merkezi olduğunu belirten Varank, gelecek dönemde ilişkilerin nasıl devam ettirileceğine ilişkin görüştüklerini bildirdi.

Varank, animasyon sektörünün tüm dünyada çocuklarla beraber gençlerin ve büyüklerin de ilgi duyduğu bir alan olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına ihraç edebiliyoruz, bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da son dönemde büyük başarılar yakaladık. 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' 3,5 milyon izlenmeyle yabancı rakiplerinin de önüne geçerek Türkiye'de en fazla izlenen animasyon filmi oldu. Önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızın uzayla ilgili yeni bir animasyon filmleri var ve hedefleri Türkiye'de en çok izlenen film olmak yani gişe rekorunu kırmak."

"Girişimcilik merkezi kurulmasıyla ilgili görüştük"

Stüdyonun teknolojik altyapısının vizyon sahibi bir anlayışla inşa edildiğini vurgulayan Varank, "Bu alanların Türkiye'de daha da gelişmesini istiyoruz. Özellikle gençlerimizin bu alanlarda yetişmesini, kendi girişimlerini kurmalarını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde İSF Studios ile bir girişimcilik merkezi kurulması, burada gençlerin yetiştirilmesine dönük bir dershane ya da eğitim merkezinin kurulmasıyla ilgili görüşmemizi yaptık." ifadelerini kullandı.

Varank, Tasarım Merkezi olarak destekledikleri bu altyapıyı gelecek dönemde kalkınma ajansı ve KOSGEB aracılığıyla da destekleyecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Buradan yeni parlak beyinlerin ve başarılı girişimlerin çıkmasını, animasyon sektörünün dünyadaki markalarından biri olmasını istiyoruz. Zaten İSF Studios bunu başarmış vaziyette. Rafadan Tayfa çizgi ve sinema filmleri dünyanın dört bir yanında izleniyor. İnşallah bu vizyoner ve başarılı işi daha da geliştirmek istiyoruz."

"Animasyon sektörünü desteklemeye devam edeceğiz"

Bu gibi işlerin gelişmesinde kamu yayıncılığının önemine işaret eden Varank, TRT'nin bu alana yatırım yapmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Varank, ebeveynlerin çocuklarının doğru yayınları izlemesini çok önemsediğini ifade ederek, "Dolayısıyla TRT de çocuk kanalıyla başarılı bir kamu yayıncılığı yapıyor. Çocuğumu güvenle TRT Çocuk kanalının karşısına geçirip kafamda bir şüphe olmadan televizyonla baş başa bırakabiliyorum. Rafadan Tayfa gibi başarılı işlerle de çocuklar çok önemli bilgileri elde etmiş oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rafadan Tayfa'nın son dönemdeki çalışmalarına da değinen Varank, "Türkiye sanayide ve teknolojide olduğu gibi bilişim dünyasında da çok güçlü bir ülke olma yolunda hızlı ilerliyor. Animasyon sektörü de bunlardan bir tanesi. Hem çizgi film hem animasyon filmi alanında hem de dijital oyun pazarında çok başarılı girişimlerimiz var, bunları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"Sadece izlemek değil, bize dokunmak da istiyorlar"

İsmail Fidan da animasyon sektörünün sabır, titizlik ve teknolojik altyapı gerektirdiğini vurgulayarak, birçok departmanın bir arada bulunduğu İSF Studios'taki animasyon üretme süreçlerini anlattı.

Animasyon sektöründe sadece dijital mecralarda olmanın izleyiciler tarafından yeterli bulunmadığını belirten Fidan, şunları söyledi:

"Oyuncaklarımız, giysilerimiz, gıdalarımızla birçok alanda izleyicilerin hayatında olmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizi sadece izlemek değil, bize dokunmak da istiyorlar. O yüzden biz müzikallerimizle, sinema filmlerimizle ve tüm alanlarda onlara ulaşmak istiyoruz. İSF Studios olarak yerli ve milli oyuncak noktasında çok büyük adımlar attık ve kendi oyuncaklarımızı üretmeye başladık, çok yakında izleyicilerimizle buluşacak. Yaklaşık 1 ay içinde Hayri karakterimizin peluşu ve diğer oyuncaklarımız raflarda olacak."