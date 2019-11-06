Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Ar-Ge harcaması OECD ortalamasının gerisinde: Hangi ülkeler bu alanda yatırım yapıyor?
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Ar-Ge harcaması OECD ortalamasının gerisinde: Hangi ülkeler bu alanda yatırım yapıyor?

Türkiye'nin Ar-Ge harcaması OECD ortalamasının gerisinde: Hangi ülkeler bu alanda yatırım yapıyor?

7 saat önce

OECD'in son verilerine göre, Ar-Ge harcamalarına en fazla pay ayıran ülke yüzde 4,6 ile Güney Kore, onu yüzde 4,5 ile İsrail takip ediyor. Türkiye ise, yüzde 1 ile OECD ülkelerinin yüzde 2,37'lik ortalamasının gerisinde

Türkiye'nin Ar-Ge harcaması OECD ortalamasının gerisinde: Hangi ülkeler bu alanda yatırım yapıyor?, System.String[]

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcama 2018 yılı için 13 milyar 24 milyon TL oldu.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son verilerine göre Türkiye gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1'ini Ar-Ge harcamalarına ayırıyor.

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Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:43 
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