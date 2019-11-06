Türkiye'nin Ar-Ge harcaması OECD ortalamasının gerisinde: Hangi ülkeler bu alanda yatırım yapıyor?
7 saat önce
OECD'in son verilerine göre, Ar-Ge harcamalarına en fazla pay ayıran ülke yüzde 4,6 ile Güney Kore, onu yüzde 4,5 ile İsrail takip ediyor. Türkiye ise, yüzde 1 ile OECD ülkelerinin yüzde 2,37'lik ortalamasının gerisinde
Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcama 2018 yılı için 13 milyar 24 milyon TL oldu.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son verilerine göre Türkiye gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1'ini Ar-Ge harcamalarına ayırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:43
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