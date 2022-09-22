Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında geniş yer buldu

22.09.2022 20:16
Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında geniş yer buldu

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında geniş yer aldı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında geniş yer aldı.

İngiliz The Independent, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını, "İngilizler, Rusya ile mahkum takasının ardından eve döndü" başlığıyla verdi.

Haberde, esir takasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve doğu Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme planlarını açıklamasından bir gün sonra geldiği aktarıldı.

Esir takasını, "Ukrayna'da büyük mahkum takası memnuniyetle karşılandı" başlığıyla gören BBC, "Rusya ile Ukrayna, Azov Taburu üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişiyi kapsayan beklenmedik bir mahkum takası yaptı." ifadeleriyle sundu.

The Guardian gazetesi, gelişmeyi "en büyük esir takası" olarak tanımladı. Haberde, "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü." denildi.

Hollanda

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'taki haberde, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana en büyük esir değişiminin Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, anlaşma kapsamında, Ukrayna'nın Azov taburundan 5 komutanın savaş bitene kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de kalacağı bilgisine yer verildi.

Hollanda medyasındaki haberlerde, Azov taburundan komutan Sviatoslav Palamar'ın Ankara'da telefonla konuştuğu görüntüler de kullanıldı.

Belçika

Belçika'nın de Morgen gazetesi, Ukraynalı kamu yayıncısı Suspline'a dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv şehri yakınlarında gerçekleşen değişimin "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 'kişisel anlaşmaların' sonucu" olduğu belirtildi.

İsviçre

Blick gazetesi, İsviçre resmi haber ajansı SDA'yı kaynak gösterdiği haberinde, "Türkiye arabuluculuk etti: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, takasa Türkiye'nin aracılık ettiğini söyledi. Erdoğan, anlaşmayı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik 'önemli bir adım' olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.

İspanya

İspanya'da La Vanguardia gazetesi, "Ukrayna ve Rusya, Türk ve Suudi arabuluculuğuyla en büyük tutuklu değişimini gerçekleştiriyor" derken, El Pais, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50'den fazla Rus mahkumun da yararlandığı mübadelenin başarılı şekilde devam etmesi için tarafların yakınlaşmasına yardımcı oldu." ifadelerine yer verdi.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında geniş yer buldu - Son Dakika

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