Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır - Son Dakika

Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır

26.03.2021 17:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin yardım önerisi üzerine gözler, şu ana kadar 25 operasyon gerçekleştiren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun"a çevrildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin yardım önerisi üzerine gözler, şu ana kadar 25 operasyon gerçekleştiren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun"a çevrildi.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin en güçlü ve kapasiteli acil durumlara müdahale gemisi "Nene Hatun"un mavi vatanda eşi bulunmuyor.

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip 4 bin 291 grostonluk geminin 18 knot seyir hızı ve 205 ton çeki gücü kapasitesi var.

Dünyanın en zorlu su yolu olan Türk Boğazları Bölgesi'nde yaklaşık 5 yıldır seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veren Nene Hatun gemisi, toplam 18 bin kilovat ana makine gücüne sahip.

İçerisinde 20 yataklı hastane de yer alan ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen gemide, yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine haiz yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor.

İlk gemi üzeri heliport ruhsatı bulunan "Nene Hatun"da, 11 ton ağırlığa kadar helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği heliport pisti de yer alıyor.

Bordalarında bulunan kollar aracılığıyla deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı, DP 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut.

Dinamik konumlandırma sistemi, hassas bir şekilde geminin konumunu sabitlerken, istendiğinde 1 metre gibi hassas miktarda enine, boyuna geminin hareket edebilmesine imkan tanıyor.

Gemide ayrıca akaryakıt yangınlarına müdahale edilebilmesi için de köpük konsantre tankı bulunuyor. Deniz üzerinde akaryakıt kirliliği olduğunda bunları toplama ve ayrıştırmaya yönelik bir sistem ve 1000 ton kapasiteli bir tank da gemide mevcut.

Deniz üzerindeki akaryakıt kirliliğini tespit edebilen bir radar sistemi ve yakıt kirliliğini yapanı tanımlamak amacıyla laboratuvar analiz sistemi bulunuyor.

25 operasyona katıldı

Gemide, balık adamlar dahil vardiyalar şeklinde 40'tan fazla personel görev yapıyor.

Göreve başladığı tarihten bu yana planlı ve plansız olmak üzere yaklaşık 25 operasyonu başarıyla gerçekleştiren Nene Hatun, en son 28 Ocak 2020'de M/V PETRA STAR gemisine Karadeniz'de kurtarma operasyonuna katılmıştı.

Gemi, her türlü hava şartında ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artırıyor.

Nene Hatun, çeki ve gemi kurtarma hizmetleri, deniz kirliliğiyle mücadele, yangınla mücadele, dalış destek operasyonları, can kurtarma ve tahlisiye operasyonları, off shore stand-by ve dinamik konumlandırma hizmetleri ile helikopter operasyonları gibi durumlarda müdahale için kullanılıyor.

Gemide 100 metre derinliğe insanlı dalış yapabilecek derin su dalış sistemi bulunuyor. Dalgıçlar, 100 metreye kadar olan herhangi bir batığa yukardan kontrollü asansör tip stage sistemi ile helyum-oksijen, hava ile kesme, kaynak gibi su altı çalışmaları ve arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmek için dalış yapabiliyor.

Sistem içindeki basınç odası sayesinde dalgıçlar dalış sonrası su içi dekompresyonlarını, basınç odasında yapabiliyor, burada su üstü yaşam koşullarına daha çabuk adapte olup bir sonraki dalışa kolaylıkla hazırlanabiliyor.

"Yardım önerimizi yaptık"

Dünyanın en önemli kanallarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, "Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır
Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır
Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır
Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır

Münir Karaloğlu, Süveyş Kanalı, Nene Hatun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Süveyş Kanalı'ndaki kaza için göreve hazır - Son Dakika


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