Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

28.03.2022 21:19
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.

Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.

Ukrayna'nın Rus gemilerine karşı Karadeniz'e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'de görülen mayınlar bu kez Romanya'da ortaya çıktı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.

(Bekir Keskin/İHA)

Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi
Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ardından Romanya açıklarında da mayın tespit edildi - Son Dakika


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