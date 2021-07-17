Üye Girişi
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek - Son Dakika

Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek

17.07.2021 00:57
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek, System.String[]

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç kentinde inşa edilmekte olan 522 deprem konutunun şantiyesini ziyaret ederek, 7 ay içinde çalışmaların yüzde 80 ve konutların neredeyse yüzde 90'nın ise kaba inşaatının tamamlandığını...

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç kentinde inşa edilmekte olan 522 deprem konutunun şantiyesini ziyaret ederek, 7 ay içinde çalışmaların yüzde 80 ve konutların neredeyse yüzde 90'nın ise kaba inşaatının tamamlandığını belirterek, evlerin depremzedelere zamanında teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'un Laç kentinde inşa etmeye söz verdiği 522 deprem konutuna ait şantiyeyi ziyaret etti. İnşaatı yakından takip eden Yörük ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla konutların temel atma töreninin Aralık ayında gerçekleştiğini ve 7 ay içinde çalışmalarının yüzde 80 tamamlandığını kaydetti. Büyükelçi Yörük, Erdoğan'ın talimatlarıyla inşa edilmekte olan bu evlerin, doğal afet veya olağanüstü bir durum gibi ciddi bir problemin yaşanmadığı taktirde Ağustos ayın sonu veya Eylül ayın başında depremzedelere teslim edileceğini belirtti. Konutların kaba inşaatının büyük çoğunlukta tamamlandığını ve iş yerlerinin inşaatının da hızla devam ettiğini belirten Yörük, "Gördüğüm kadarıyla şu an 522 konutun neredeyse yüzde 90'nın kaba inşaatları tamamlanmış vaziyette. Keza şantiye sorumlumuz Servet Bey'in aktardığı bilgiye göre, binaların ince inşatları da bir taraftan başlamış vaziyette. keza arkamızda gördüğünüz alışveriş merkezi inşaatına da başlanmış ve bir hayli yol alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Ayrıca inşası hızla ilerleyen bu projenin, Türkiye müteahhitlik sektörünün ve Türkiye inşaat firmalarının inşaat teknolojilerinde ne kadar mahir, ne kadar gelişmiş ve dünya çapında bir üne neden sahip olduğunun da bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Yörük, gayretleri ve üstün çalışma tempolarından dolayı Şantiye Sorumlusu Servet Birgören'e ve şantiye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

TOKİ'nin Laç kentindeki konut inşaatını gerçekleştiren Albayraklar İnşaat şirketinin Şantiye Sorumlusu Servet Birgören yaptığı açıklamada, Yörük'e projeyi takip emesi ve şantiyeye teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği en büyük desteklerden olan 522 deprem konut projesinin sonuna yaklaştıklarını ifade etti. Birgören, "Teknik olarak uzun ve zor bir süreçten çıktık. İnşallah projenin sonuna geldik. Allah'tan bir olumsuzluk olmadığı taktirde Ağustos'un sonunda projeyi daha önce söz verdiğimiz gibi teslim etme amacındayız" dedi. - TİRAN

Murat Ahmet Yörük, Türkiye, İnşaat, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 02:19:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement