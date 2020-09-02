Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği konutların çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'ta geçen yıl meydana gelen depremin ardından inşa edilecek konutların devam eden çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İncelemeler öncesinde Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ile devam eden konut projesi ve iş birliğini görüşen Büyükelçi Yörük, görüşmenin ardından ağustosta başlayan 524 konutun inşaat çalışmalarıyla ilgili yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temaslara ara verildiğini fakat projenin devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Cara'nın, Türkiye tarafından başlatılan çalışmalardan hem yöre halkının hem de belediyenin memnun olduğunu söylediğini anlatan Yörük, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan projenin, gelecek dönemde atılacak adımları hakkında belediye başkanını bilgilendirdiğini aktardı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yörük, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 3 veya 4 haftalık süre içinde projenin temel atma aşamasına geleceğiz. Allah bir mani vermezse projenin ilk etabını, önümüzdeki kış döneminin hemen başında, 2021 senesinin başında tamamlamayı hedefliyoruz. Böylelikle de ilk etabı tamamladığımızda Laç Bölgesi'ndeki kardeşlerimizi, Arnavut kardeşlerimizin bir kısmını bu tamamlanmış olan ilk etap vesilesiyle evlerine huzur içinde, güven içinde başlarını sokacakları yuvalarına kavuşturmayı hedefliyoruz. İkinci etabı da sanıyorum 2021 yazı itibarıyla tamamlayıp projenin tümünü teslim etmeyi de kendimize nihai hedef olarak koyduk."

"İnşat faaliyetlerine ilişkin çalışma grubunun başkanlığını Türkiye üstlendi"

Arnavutluk'ta salgın nedeniyle karantina yaşanmasına rağmen çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım depremi sonrasında Arnavutluk genelindeki inşat faaliyetlerinin koordinasyonu anlamında da Avrupa Birliği ile bir iş birliği sürecini başlatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk genelinde yürütülecek olan kapsamlı inşat faaliyetlerine ilişkin çalışma grubunun başkanlığını Türkiye üstlendi. Bu çalışma grubu üzerinden bu çalışmaların koordinasyonunu diğer AB üyesi ülkelerle birlikte yürüteceğiz. Özetle ben şunu söylemek istiyorum, Türkiye dost ve kardeş Arnavutluk halkının her zaman yanında olmuştur. Bundan sonra da iyi gününde de kötü gününde de yanında olmaya devam edecektir".

Kurbin Belediye Başkanı Cara da Türkiye Hükümetinden armağan olan konut inşaatlarında şu anda kazı aşamasında olduklarını söyledi.

Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Cara, "Depremin ilk gününden itibaren gerek lojistik gerek insani yardımlar ve gerekse 26 Kasım'daki korkunç depremde evlerini kaybeden Kurbin sakinlerine bir tür normallik kazandıran bu büyük proje için Türk halkına, hükümetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kurbin hakına verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi ifade edecek söz bulamıyorum. Kurbin gibi küçük bir yere verilen tüm desteklerden dolayı Kurbin halkı ve şahsım adıma kalbi teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak şirketi temsilcisi ve proje müdürü Servet Birgören de Türkiye'nin deprem konusunda en çok sıkıntı çeken ülkelerden biri olduğunu belirterek buradaki depremzedelerin durumunu gerçekten çok iyi anladıklarını söyledi.

Birgören, "Sayın (belediye) başkanıma çok teşekkür ediyoruz, gerçekten çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda Laç halkına da teşekkür ederim her türlü yardımı yapıyorlar. Kendi adıma burada çalışmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut inşası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta geçen yılın 26 Kasım'da yaşanan depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı. Söz konusu proje Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçiriliyor.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, depremden 200 binden fazla kişi etkilenmişti.