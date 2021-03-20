Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru - Son Dakika

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru

20.03.2021 11:37
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru, System.String[]

Arnavutluk'un güneyinde bulunan Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane projesinin Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Arnavutluk'un güneyinde bulunan Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane projesinin Mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Arnavutluk'un Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı için söz verdiği hastanenin Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. İnşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı özellikte olduğu hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı. Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Hastane yapımında yetkili isimlerin verdiği bilgilere göre, Mart ayının sonunda tamamlanması beklenen hastane, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın tayin ettiği personele teslim edilecek. Yapım maliyeti 70 milyon Euro olan hastanede Türk personelle birlikte görev yapacak Arnavut sağlık personelinin eğitimi ise Türkiye'de devam ediyor.

Birkaç yıl Türkler tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi bekleniyor. Projede de öngörüldüğü üzere hastane yalnızca Fier halkına değil, ülkenin güneyindeki tüm halka hizmet verecek. Hastaneyi özel kılan başka bir özellik ise ilk kez bağımsız hastane yönetimi ve performans sisteminin uygulanacak olması. Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar bulunacak. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olacak. A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama'ya Fier Hastanesi'nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı.

Hastanenin yapımının başlamasından bu yana yerel medyanın yakından takip ettiği hastanenin her ayrıntısı kamuoyuyla paylaşıldı.

(İHA)

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru
Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru

Edi Rama, Hastane, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 13:12:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastanede sona doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei