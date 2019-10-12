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Türkiye'nin askeri harekâtı Almanya'da protesto edildi

32 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Türkiye'nin askeri harekâtı Almanya'da protesto edildi, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde Kürt derneklerinin çağırısı ile Cumartesi günü gösteriler düzenlendi.


Köln'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Çoğunluğu Kürtlerin oluşturduğu göstericiler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekata son vermesini talep etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu kınayan sloganlar attı. Gösteride, "Erdoğan iktidarına Alman silahı yok" yazılı pankartlar dikkati çekti.


Polis sözcüsü, Köln'deki protesto gösterisinde olay yaşanmadığı ve gösterinin barışçıl bir havada gerçekleştiği bilgisini verdi. Erdoğan yanlıları ile göstericiler arasında gerginlik yaşanması ihtimaline karşı polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.


Frankfurt'ta düzenlenen gösteriye ise polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 4 bin kişi katıldı. " Rojava'daki katliama son," "Rojava'dan elinizi çekin" taleplerini vurgulayan göstericiler, Almanya'ya da Erdoğan'a yönelik baskıları artırma çağrısında bulundular.


Polis, göstericilerin Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunan PKK sembolleri ve flamaları ile üzerinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin yer aldığı bayrakların taşınmasına izin vermedi.


Türkiye'nin Çarşamba günü başlattığı askeri harekatı protesto için Berlin, Hamburg, Hannover, Münih ve Stuttgart'da da gösteriler düzenlendi.


dpa/JD,TY


(c)


Türkiye, Almanya, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:37 
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