Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy'a üstün hizmet nişanı - Son Dakika

BUENOS Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy'a Paraguay'da üstün hizmet nişanı verildi.

Paraguay Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, bakanlıkta düzenlenen törenle Paraguay Dışişleri Bakanı Euclides Acevedo, Büyükelçi Ersoy'a "Büyük Haç" derecesinde Ulusal Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Bakan Acevedo, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"En önemli nişan, Paraguay halkının sevgisidir. Aslında size zamanla yok olmayan bir şey teslim etmem gerekiyordu ancak sarılmamızı engelleyen bu Kovid modunda size Paraguay halkı adına çokça sevgi, şükran ve takdir iletiyorum. Tıpkı Cortazar'ın dediği gibi 'Eğer bir gün düşüncenizin boşluğunda aklınıza gelirsek; size sarılmak istediğimizi hatırlayın."

Büyükelçi Ersoy da yaptığı teşekkür konuşmasında, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'e ve Bakan Acevedo'ya teşekkür ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğrultusunda her zaman Paraguay halkıyla dayanışma içinde olmak için çalıştığını kaydetti.