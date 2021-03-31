Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Özügergin Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede, son dönemde başlayan temasların sürmesini "mümkün ve devamlı" kılmanın önemi vurgulandı. Büyükelçi Özügergin, Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı ziyaretin başarılı ve verimli geçmesi adına ellerinden geleni yapmaya hazır oldukları mesajını iletti. Diğer yandan Bakan Dendias, bu temasa ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ziyareti öncesi Özügergin ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi, kendisinin de daha sonra Yunanistan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak

Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti

Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor

Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek