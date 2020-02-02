Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

24 dakika önce

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.

Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu, System.String[]

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.

13-20 Eylül tarihlerinde Krakow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri ise şöyle:

A GRUBU: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya

B GRUBU: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan

C GRUBU: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya

D GRUBU: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda


Türkiye, İtalya, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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