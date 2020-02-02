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Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
24 dakika önce
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.
13-20 Eylül tarihlerinde Krakow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri ise şöyle:
A GRUBU: Polonya, İspanya
, Ukrayna
, İskoçya
B GRUBU: İngiltere
, Fransa
, Yunanistan
, Azerbaycan
C GRUBU: Almanya
, Belçika
, İrlanda, Rusya
D GRUBU: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda
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