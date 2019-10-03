Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile olan 70 yıllık serüveninde neler yaşandı?
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Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile olan 70 yıllık serüveninde neler yaşandı?

8 dakika önce

Türkiye'nin Rusya'nın da üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ne üyeliği "Avrupa değerlerine" bağlılığının en önemli göstergesi. Ancak Ankara, son yıllarda Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymamakla eleştiriliyor.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile olan 70 yıllık serüveninde neler yaşandı?, System.String[]

Türkiye, insan hakları ihlallerini denetleyen Avrupa Konseyi'ne tam 70 yıldır üye. Avrupa Konseyi'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü Fransa'nın Strasbourg şehrinde törenle kutlandı. 2010 yılında Avrupa Konseyi'ne başkan seçilen ilk Türk parlamenter olarak tarihe geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic-Buric ve birçok yetkili yıl dönümün dolayısıyla bir araya geldi.


Türkiye'nin Rusya'nın da üyesi olduğu Avrupa Konseyi'ne üyeliği "Avrupa değerlerine" bağlılığının en önemli göstergesi. Ancak Ankara, son yıllarda Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymamakla eleştiriliyor.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:01 
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