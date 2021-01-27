Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü
EDİRNE - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.
Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.
Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü.
Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü - Son Dakika