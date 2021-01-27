Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü - Son Dakika

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü

27.01.2021 00:17

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü

EDİRNE - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü.

Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü

Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı
Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi         
00:06
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı         
23:16
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti         
22:08
Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı         
21:35
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak         
19:59
Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu         
16:49
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 00:26:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei