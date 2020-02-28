Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup en az 9 askerin hayatını kaybettiği haberinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup en az 9 askerin hayatını kaybettiği haberinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı öne sürüldü.


Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı iddia edildi.

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Türkiye, Avrupa, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:49 
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