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Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı iddia edildi
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup en az 9 askerin hayatını kaybettiği haberinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı öne sürüldü.
Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup en az 9 askerin hayatını kaybettiği haberinin hemen ardından, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere Avrupa sınırlarını açtığı öne sürüldü.
Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:49
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