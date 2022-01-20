Türkiye\'nin ayakkabı üssüne Başkan İduğ\'dan destek

İzmir Ayakkabı İmalatçıları, Satıcıları ve Tamircileri Odası Olağan Kongresi'ne katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin kendi alanında Türkiye'nin üretim üssü olduğunu belirterek, "Sanayi sitelerimiz, üreticilerimiz ülkemizin gözbebeği. Gözbebeğimiz olan esnafımızla, üreticilerimizle Ayakkabıcılar Sitesi'nin atıklarının toplanmasında olduğu gibi uyum içinde çalışmaya, işbirliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Atık açıklaması

Oda ile uyum içerisinde çalıştıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin zaman zaman gündeme gelen atıklarıyla ilgili sorunun çözümünü sağladıklarını söyledi. Başkan İduğ, "Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Türkiye'nin en önemli üretim noktalarından bir tanesi. Ekonomimize büyük katkı sağlayan Site'nin atıklarıyla ilgili sorunların çözümünde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bornova'daki tüm sanayi sitelerinin temizliği için aynı hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.

İduğ'dan esnaflar için destek çağrısı

Döviz kurundaki artışla birlikte işletmelerin 2022 yılında sermaye eksikliği yaşayacağını söyleyen Başkan İduğ, "İşletme sermayelerinde yaklaşık yüzde 50 erime yaşandı. Kaynak yaratılması gerekiyor. Esnafımıza en az 1 yıl ertelemeli faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Rekabet etme gücünün azalacağı 2022 yılında kar daralması yaşanacak. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız. Sizleri ayakta tutmak, sizlerle birlikte büyümek istiyoruz" dedi.

Esnaf temsilcilerinden Başkan İduğ'a teşekkür

Başkan İduğ'un Bornova'daki sanayi esnafının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Bornova Belediyesi'nin çalışmalarına yakından şahit olduğunu söyledi. Başkan İduğ'un Koronavirüs pandemisi ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Mutlu, "Esnaftan gelen biri olduğu için bizi daha iyi anlıyor, sorunlarımızı çözmek için çalışıyor. Destekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan İduğ'un göreve başladığı günden bu yana esnafların sorunlarına çözüm yolları aradığını söyleyen İzmir Ayakkabı İmalatçıları, Satıcıları ve Tamircileri Odası Başkanı Yalçın Ata, "Yalnızca iyi günümüzde değil, kötü günümüzde de yanımızda olan Başkan İduğ'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kongre sonunda oda başkanı Yalçın Ata, güven tazeleyerek bir kez daha seçildi.