Türkiye'nin ayçiçeği ambarından çiftçiye uyarı - Son Dakika
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Türkiye'nin ayçiçeği ambarından çiftçiye uyarı

6 saat önce

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Trakya'da son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığını belirterek, havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle ayçiçeği ekiminin Şubat ayında yapılmasının yanlış olacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin ayçiçeği ambarından çiftçiye uyarı, System.String[]

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Türkiye'nin ayçiçeği ambarı Trakya'da son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığını belirterek, havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle ayçiçeği ekiminin Şubat ayında yapılmasının yanlış olacağına dikkat çekti.


Erken ekim ve yağan yağmurlar neticesinde geçen sene ayçiçeğinde sıkıntı olduğuna dikkat çeken Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, havaların ılıman gittiğini gören çiftçilerin ekim yapma düşüncesine girdiğini ancak bu düşüncenin yanlış olduğunu söyledi.


"Havalar bu ay bu kadar sıcak olursa verimler iyi olmaz" diyen Akgün, "İnşallah yağmurlar yağar. Yağmurlar yağdığında verimler iyi olur." açıklamasında bulundu.


Akgün, çiftçinin ekim yapması için Mart ayını beklemelerinde fayda olacağını belirterek, "bunun sonucuna katlanacak olan yine çiftçimizdir" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ahmet Akgün, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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