Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Bağdat Havalimanı saldırısına kınama - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırı kınandı ve " Irak'ın istikrarı ve sivillerin güvenliğini hedef alan terör saldırıları bitmeli." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Irak Havacılık Sistemi, Uluslararası Bağdat Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısında servis dışı bırakılan bir uçağın zarar gördüğünü, uçak seferlerinin ise aksamadan devam ettiğini duyurdu.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil kanadına sabaha karşı 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği bildirilmişti.