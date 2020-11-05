"Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Iraklılara FETÖ okulları uyarısı" başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilmiştir. - Son Dakika

"Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Iraklılara FETÖ okulları uyarısı" başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilmiştir.

05.11.2020 20:49

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Iraklılara ülkede faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri, FETÖ okullarından mezun olanların Türk Üniversitelerine kabul ve burs alamayacağı konusunda çağrıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği, Iraklılara ülkede faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri, FETÖ okullarından mezun olanların Türk Üniversitelerine kabul ve burs alamayacağı konusunda çağrıda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarından Türkçe ve Arapça yapılan açıklamada, TMV'nin yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olduğu vurgulandı.

Maarif mezunlarına Türkiye'de her türlü destek

Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı liselerden mezun olan öğrencilerden Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğretim ücreti alınmadığı, Maarif diplomalarının Türkiye'de doğrudan geçerli olduğunun yanı sıra, Maarif mezunlarının Türkiye'de üniversite eğitimlerine devam edebilecekleri çok yönlü avantajlarının olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bağdat'ta ve Erbil'de faaliyet gösteren Maarif okullarına Basra, Kerkük, Musul, Dohuk ve Süleymaniye'deki yeni açılacak okulların da ekleneceği belirtilerek, "FETÖ okullarında eğitim gören ve özellikle eğitimlerini Türkiye'de sürdürmek isteyen öğrencilerin, Türkiye Maarif Vakfı veya diğer kurum veya kuruluşların sunacağı eğitim imkanlarına yönelmeleri önemle tavsiye olunur." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta TMV'ye bağlı Uluslararası Maarif Erbil Okullarında 750, Maarif Bağdat Okullarında ise 1.100 öğrenci bulunuyor.

FETÖ okulu çocukların geleceğini karartmasın

Irak'ta faaliyet göstermeye devam eden FETÖ terör örgütü ile iltisaklı okullar tarafından verilen belge ve diplomaların Türkiye'de geçerliliğinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, FETÖ okullarından mezun olanların Türkiye'deki üniversitelere başvuru yapmalarının mümkün olmadığı belirtilerek Iraklılara çocuklarını FETÖ okullarından çekmeleri için çağrıda bulunuldu.

Irak'ta FETÖ'ye ait 44 okul ve 1 üniversite var

Öte yandan, FETÖ'nün Irak'ta Bağdat ve Basra'da Ishık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil ve Soran'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye ile Halepçe'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor.

Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan toplamda yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye, Bağdat, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Iraklılara FETÖ okulları uyarısı' başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilmiştir. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek Obama'nın rekorunu egale etti! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ABD'deki başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin tercihi Biden oldu Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi         
20:33
Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın "oy sayımı durdurulsun" talebi reddedildi         
20:06
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz için harekete geçti: İyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz         
19:44
ABD seçiminde gerginlik tırmanıyor! Trump peş peşe açıklamalarla rakibini hile yapmakla suçladı ABD seçiminde gerginlik tırmanıyor! Trump peş peşe açıklamalarla rakibini hile yapmakla suçladı         
19:32
UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi UEFA, Chelsea'nin kazandığı penaltı sonrası kural değişikliği için FIFA'ya mektup gönderdi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi         
18:59
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 20:58:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Iraklılara FETÖ okulları uyarısı" başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilmiştir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei