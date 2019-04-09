Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'un Musul Ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'un Musul Ziyareti

6 dakika önce

Irak'ın Musul kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız (sağ 3), kentte 21 Martta meydana gelen feribot faciasında kaybolanları bulmak için bölgede faaliyet yürüten Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi ile bir araya geldi.

Irak'ın Musul kentini ziyaret eden Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız (sağ 3), kentte 21 Martta meydana gelen feribot faciasında kaybolanları bulmak için bölgede faaliyet yürüten Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıç ekibi ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:49 Kaynak: AA
Fatih Yıldız, Musul, Bağdat, Türkiye, Güncel
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