Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Enbar'da aşiret temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Enbar'da aşiret temsilcileriyle görüştü

14.05.2022 14:55
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Enbar'da aşiret temsilcileriyle görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Enbar'da Elbu Cabir ed-Duleymi aşiretinin misafirhanesinde vilayetteki aşiret temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Enbar'da Elbu Cabir ed-Duleymi aşiretinin misafirhanesinde vilayetteki aşiret temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Güney, aşiret temsilcileriyle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Enbar'a yapılan ziyaretin önemine dikkati çekti.

Güney, "Ülkelerimiz arasında sınırlar çizilmiş olabilir ama gönüllerimiz arasında sınır yok ve bu duygularla buradayız. Enbar'da terörden sonra yazılmış başarı hikayesinin önemli aktörleri aşiret şeyhleridir. Bu başarı hikayesini Türk şirketleriyle birlikte yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Osmanlı Devleti dünyadaki Müslümanların en büyük savunucusu ve kalkanıydı"

Enbar'daki aşiret liderlerinden Şeyh Zeydan Cabir Duleymi de "Bu ziyaret bizim açımızdan tarihidir ve Türkiye bizim kardeş ülkemizdir." dedi.

Büyükelçi Güney'in Enbar'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duleymi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile ortak tarihe sahibiz. Osmanlı Devleti'nin dünyadaki Müslümanların en büyük savunucusu ve kalkanı olduğunu gördük. Bize, Osmanlı Devleti'nin işgal gücü olduğunu anlattılar ancak sonradan bunun böyle olmadığını anladık. Osmanlı Devleti'nin İslam dini ve insanlığın güçlendirilmesindeki çabaları önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek başına Batı'nın İslam'a karşı saldırılarıyla mücadele ediyor. Bu ziyaretten onur duyuyoruz."

Enbar'da Türk vize başvuru merkezinin açılmasına da değinen Duleymi, "Enbar'da vize merkezi açan ilk ülke Türkiye oldu. Bu da güçlü bağımızın göstergesi. Burada Başkonsolosluğunun da açılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Duleymi, Türk şirketlerinin buradaki yeniden imar ve kalkınma alanlarında rol almasını kuvvetle desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Büyükelçi Güney, geldiği Enbar'da Vali Ali Ferhan Duleymi ile görüşmesi sonrası Enbar Üniversitesini ziyaret etti ve Türk vize başvuru merkezinin açılışını yaptı.

YORUMLAR
500
Türk Devletleri Teşkilatı medya forumu İstanbul'da düzenlendi Türk Devletleri Teşkilatı medya forumu İstanbul'da düzenlendi 60'ıncı Uluslararası Bursa Festivali başlıyor 60'ıncı Uluslararası Bursa Festivali başlıyor

Türkiye, Bağdat, Aşiret, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Enbar'da aşiret temsilcileriyle görüştü - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:43 Ayakkabıları tek tek inceledi! Camiye giren yaşlı adamın hırsızlık anları kameraya yansıdı
14:39 Şaka yapmak isterken kuzeni alnından vurarak öldürdü
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
14:19 Adeta nispet niteliğinde fotoğraflar! İrem Derici cesur sahne kıyafetiyle beğeni topladı
14:11 500 kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandıran dolandırıcılar yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:01:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Enbar'da aşiret temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement