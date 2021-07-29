Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'deki Maarif Okulunu ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Erbil Uluslararası Maarif Okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın da eşlik ettiği ziyarette Güney, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükelçi Güney, burada yaptığı açıklamada, Erbil'deki Maarif Okulunun eğitim alanında dünya çapında bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Güney, okulun yaklaşık 75 bin metrekarelik bir alana yayıldığını, hem yerleşkesinin içi ve donanımı hem de verdiği eğitim açısından uluslararası standartlarda bulunduğunu dile getirdi.

Maarif Okulunda "IB" denilen uluslararası standartta öğrencilere imkan sağlayan programın da uygulandığını belirten Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tabii göğsümüzü kabartıcı bir sahne. Çünkü okulun ben Bağdat'tayken methini duymuştum ama gelip yerinde incelediğimde insan gerçekten bu övgüye layık olduğunu bizzat müşahede ediyor. Ben buradan Türkiye Maarif Vakfına, Türkiye adına gerçekten tebriklerimizi sunuyorum. Çok müthiş bir hamle yapmışlar. Bağdat'ta da malum iki tane kampüsümüz var. Diğer vilayetlerde de Türk Maarif Vakfı okul açma projesinde ilerliyor."

Büyükelçi Güney, FETÖ'ye bağlı zamanında açılmış okulların bulunduğunu belirterek, bunların terör örgütünü eğitim kisvesi altında finanse etmeye yönelik kurumlar olduğunu, bu okullardan mezun olanların açıkta kaldığını ve diplomalarının Türkiye'de tanınmadığını vurguladı.

Güney, Türkiye Maarif Vakfının, Erbil'de, Irak genelinde ve Orta Doğu'da bir Türkiye imzası olduğunu sözlerine ekledi.