Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldı

25.02.2022 13:53
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Şiilerin 7'nci imamı Musa el-Kazım'ı anma etkinliği kapsamında ziyaretçilerle birlikte İmam Musa el-Kazım Türbesi'ne kadar yürüdü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Şiilerin 7'nci imamı Musa el-Kazım'ı anma etkinliği kapsamında ziyaretçilerle birlikte İmam Musa el-Kazım Türbesi'ne kadar yürüdü.

Ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 6 kilometre yol yürüyen Güney, yol boyunca çevredekilerle selamlaştı ve hayır çadırlarından bazılarına ziyarette bulundu.

Büyükelçi Güney, kendisine sunulan ikramları tadarak, burada dua etti.

" Irak'ta mezheplerden bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti var"

Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Güney, şunları kaydetti:

"İmam Kazım'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla türbesine ziyarette bulunduk. İmam Kazım Külliyesi'nde çalışan arkadaşlar da bize yoğun bir hüsnü kabul gösterdi. Irak'ta mezheplerden bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Sünnilik ve Şiilik bizim nezdimizde Müslümanlıktır ve Müslümanlık da bizim ortak dinimiz. Irak halkıyla köklü geçmişe dayanan bir beşeri ilişkimiz var. Burada kime rastlasak herkes Türk halkıyla yakın kardeşlik ilişkisinden bahsediyor. Bu da memnuniyet verici."

Iraklı Şii Müslümanlar, günlerdir İmam Musa Kazım'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bağdat'taki Kazımiye bölgesinde türbenin bulunduğu çevrede hayır çadırları kurularak, yiyecek ve içecek dağıtılıyor.

Bağdat ve güney kentlerinde, İmam Kazım'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla 27 Şubat Pazar günü resmi tatil ilan edildi.

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldı - Son Dakika


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