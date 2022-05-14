Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Irak'ın kalkınmasını Türkiye'nin kalkınması kadar önemsiyoruz" - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın kalkınmasını Türkiye'nin kalkınması kadar önemsediklerini söyledi.

Enbar Valiliğinde Türk-Irak iş dünyası temsilcileriyle yapılan toplantıya katılan Büyükelçi Güney, toplantı sonrası Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Güney, Irak'ın önemli merkezlerinden Necef ve Kerbela başta olmak üzere Basra, Kerkük ve Musul vilayetlerini ziyaret ettiğini belirterek "Enbar da bizim için önemli ve bu ziyaret bugüne nasip oldu. Enbar, özellikle DEAŞ terörü sonrası kendi ayakları üstünde durabilen örnek bir kent. Enbar halkı, Irak halkı için DEAŞ'ın yarattığı tahribat sonrası önemli ve örnek bir başarı hikayesi oluşturdu." diye konuştu.